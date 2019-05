Mountainbike gestolen van oprit Didier Verbaere

23 mei 2019

14u58 1

Een dief heeft in de nacht van maandag op dinsdag een mountainbike gestolen op een oprit in de Brandemanstraat in Laarne. “De dief staat netjes herkenbaar op camerabeelden die aan de politie werden bezorgd, maar ik wil iedereen waarschuwen dat er een dief op pad is. De man kwam om 4 uur ‘s ochtends met een zaklamp rustig en ongestoord onze oprit verkennen. Pas dus goed op jullie spullen”, waarschuwt de bewoonster.