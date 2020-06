Met een ‘historische’ tablet in de hand wandel je door het Kasteel van Laarne en ontdek je alles over de heksenverbranding Didier Verbaere

25 juni 2020

20u25 0 Laarne Het Kasteel van Laarne opent op maandag 28 juni opnieuw zijn deuren. Bezoekers kunnen gespreid én in hun vaste bubbel de middeleeuwse waterburcht verkennen met de gloednieuwe videogids HEKSEN!. Die dompelt je helemaal onder in de heksenvervolging van de jaren 1600.

Met de nieuwe videogids, een tablet in de vorm van een antiek boek, gaan bezoekers op eigen houtje op verkenning in het kasteel. De gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. De film brengt een spannende vertelling en toont je tegelijk ook de weg in het kasteel. In de film worden bepaalde kamers getoond zoals ze er in de zeventiende eeuw uitzagen. Ook ander historisch materiaal is in de film verwerkt. Het verhaal wordt verteld door de historische figuur pastoor Jan Schatteman, gespeeld door Ivan Pecnik, en door het hedendaagse personage poetsvrouw Josyne, gespeeld door Heidi De Grauwe. De geest van de pastoor is gedoemd om eeuwig in het kasteel rond te dwalen en kan zo de rol aannemen van alwetende verteller.

Interactieve zoektochten voor kinderen

Naast de videogids werden ook twee interactieve tours voor kinderen uitgewerkt. Met kleuters en kinderen tot 7 jaar ga je op zoek naar voorwerpen waarvan je een uitvergroot detail op foto meekrijgt. Deze eenvoudige formule stimuleert kinderen om goed rond te kijken in elke ruimte. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er de schattenzoektocht ‘Heintje Heks zoekt de sleutel van de zilverkamer’ waarbij kinderen vragen en opdrachten krijgen om de code te kraken en de sleutel te vinden.

Veilig bezoek

Het kasteel kan je veilig bezoeken. “Om de 10 minuten kan één koppel, gezin of bubbel‐van‐de‐week starten aan een tour door het kasteel. Je volgt een vast parcours en komt niet in contact met anderen. Ook de nodige hygiënische maatregelen zoals mondmaskers en handschoenen voor medewerkers en vrijwilligers, handgel en plexiglas worden in acht genomen. De videogidsen en koptelefoons worden na elk gebruik ontsmet”, zegt directeur Véronique Lambert. Het kasteel breidt ook zijn openingsuren gevoelig uit. Tot 30 augustus kan je er alle dagen, behalve op zaterdag, terecht van 13 tot 17 uur en in september en oktober iedere zondag van 13 tot 17 uur.

‘Van Steen tot Steen’ in Rivierpark Scheldevallei

Met haar nieuwe aanbod is het Kasteel van Laarne één van de eerste vier toegangspoorten van het Rivierpark Scheldevallei, dat de ambitie heeft om nationaal park te worden. Het volledige project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ wordt in 2022 gelanceerd. Naast het slot van Laarne zullen ook de kastelen van Bornem, Wissekerke (Kruibeke) en het historisch erfgoed in Dendermonde een ideale uitvalsbasis vormen voor een bezoek aan de Scheldevallei. Toeristen uit Vlaanderen en het buitenland zullen op die manier hun weg vinden naar de Scheldevallei, zijn idyllische dorpen en erfgoed, zijn streekbier en zijn unieke slikken, schorren en overstromingsgebieden.

“Het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ verweeft twee troeven van Vlaanderen: onze natuur en ons erfgoed. Via imposante historische kasteelsites kunnen bezoekers de pracht van de Scheldevallei ontdekken. Om te fietsen, te wandelen of te genieten van een streekbiertje. Met het Kasteel van Laarne, leggen we vandaag de eerste steen van dit project. Binnenkort volgen ook de kastelen van Bornem en Wissekerke, samen goed voor een investering van 4,3 miljoen euro”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir die verontschuldigd was op de voorstelling.