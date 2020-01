Marcel en Hilda vieren diamanten bruiloft Didier Verbaere

26 januari 2020

14u42 0 Laarne In Kalken vierden Marcel Lis (84) en Hilda Goossens (84) hun zestigste huwelijksverjaardag. Het koppel leerde elkaar kennen in het Feestpaleis in Beervelde. Ze hebben twee zonen, vier kleinkinderen en één achterkleinkind.

Hard werken, eens zagen, en toegeven langs beide kanten. Dat is het geheim van 60 jaar huwelijk voor Marcel en Hilde. Ze leerden elkaar kennen in het Feestpaleis in Beervelde waar ze als jonge gasten met de fiets heen trokken. Beiden zijn kinderen uit een boerengezin en na hun huwelijk zetten ze de stiel verder. Maar ze specialiseerden zich in de verkoop van sproeimiddelen en andere landbouwproducten. En op zondag stond Marcel met bloemen op de Kouter in Gent.

Ze kregen twee kinderen: Dirk en Peter. Zij zorgden voor vier kleinkinderen: Jurgen en Yannick en Kjell en Yorbe. En er is al één achterkleinkind June. Marcel woont nog steeds op het ouderlijke erf als derde generatie in Kalken. Maar elke dag bezoekt hij zijn Hilda in het woonzorgcentrum. Na een leven lang werken, genieten de 80ers van hun oude dag. Op Gantoise mistte Marcel geen enkele match maar vandaag volgt hij zijn favoriete club liever op televisie. Maar fietsen, zoals destijds richting Feestpaleis, kan hij nog als de beste.