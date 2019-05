Macharius ommegang en ludieke hondenkoers op Sinksenkermis Laarne Didier Verbaere

29 mei 2019

11u42 0 Laarne Van 7 tot 11 juni viert Laarne haar Sinksenkermis. Die wordt feestelijk geopend op zaterdag om 17 uur met het luiden van de klokken en gratis kermisattracties voor de kinderen. Ook de eeuwenoude Macharius Ommegang gaat uit op maandag. Tijdens de 37se Kleine Jaarmarkt is er opnieuw een ludieke hondenkoers.

Het kermisweekend start op vrijdagavond met enkele fuiven in de lokale kroegen. Op zaterdag zorgt de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia voor een kermisconcert en trakteren de foorkramers op gratis ritjes voor alle kinderen tot 12 jaar tussen 17 en 17.30 uur. Zondag 9 juni is er heel veel live muziek te ontdekken in de cafés en is ook de kermistentoonstelling met lokale kunst open in het oud gemeentehuis/ Maandag is de hoogdag van Laarne kermis. Om 10 uur staat het hele dorp vol kraampjes tijdens de rommelmarkt. Na de eucharistieviering van 9 uur gaat de Macharius Ommegang weer uit. Een eeuwenoude processie van de parochie.

Altijd leuk om zien is de ludieke hondenkoers op het dorp vanaf 14.30 uur. Er is ook doorlopend straatanimatie en muziek. Op dinsdag is er de Grote Jaarmarkt met paardenkeuring.