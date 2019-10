LoLa4Life draait op volle toeren: nieuwe acties nog steeds welkom Didier Verbaere

31 oktober 2019

12u14 0 Laarne LoLa4Life, de gezamenlijke actie van Laarne en Lochristi voor De Warmste Week, draait op volle toeren. “En er volgen nog meer acties”, zegt initiatiefnemer Danny Clincke.

“Samen met wandel- en loopclub De Veldmeersrunners werd al een succesvolle bloemenverkoop en een actie op de Boerenmarkt gehouden en momenteel is er nog een koekenverkoop aan de gang. Ze zijn ook op de vrijdag markten in Laarne van 8 en 15 november aanwezig”, zegt Danny Clincke van LoLa4Life. In Laarne en Kalken wordt ook een sponsorboekje verdeeld en er zijn veilingen van attributen van wielerkampioenen.

Nieuwe acties welkom

Ook de Zonnebloem hield een gesponsorde Halloweentocht op school. En Kristof Rogiers lanceert het project ‘Wandel een marathon met het Hoger Op Kalken peloton’ en legt hierbij een link met team Saartje. “Ook de politieke partijen steunen ons en zullen binnen kort acties aankondigen rond het project ‘LoLa4life2.0'. Flore Maes haalde appels en peren uit de tuin en maakte een standje aan haar deur. Een topinitiatief van de jeugdige Flore”, klink het.

Op 21 december is er het slotevent met een wandel en loopmarathon met als apotheose de aankomst op de Kerstmarkten van Laarne en Lochristi. Inschrijven voor dit evenement kan via www.bloggen.be/runningdanny daar kan je ook het volledige traject zien en ook de stop- en instapplaatsen zijn. Alle afstanden van 3 tot 42 km mogelijk. Ook nieuwe acties kunnen er nog steeds gemeld worden. De opbrengsten gaan integraal naar twee goede doelen OIGO en Koester.