Lokale schepen verslaat toppoliticus Karel De Gucht bij interne verkiezingen Open Vld: “Ja, het was David tegen Goliath” Cedric Matthys Sabine Van Damme

26 juni 2020

19u45 10 Laarne Voormalig vicepremier Karel De Gucht is bij interne verkiezingen van de Open Vld verslagen door Andy De Cock. De lokale schepen uit Laarne mag zich voortaan voorzitter noemen van de regio Dendermonde-Sint-Niklaas. Toppoliticus De Gucht stuurde zijn tegenkandidaat een mailtje om hem te feliciteren.

Dat Andy De Cock dé coming man is binnen de Oost-Vlaamse afdeling van Open Vld zal weinig Laarnenaars verbazen. De jonge politicus is momenteel nog eerste schepen, maar wordt binnenkort burgemeester van het dorp. Als oud-groepsleider van de Chiro en zoon van een bekende slagersfamilie klom de man - amper 31 jaar oud - snel op binnen de lokale afdeling. Nu gaat hij echter een stapje verder.

Ik heb lang getwijfeld om me kandidaat te stellen als regiovoorzitter. Met Karel De Gucht was de concurrentie niet min Andy De Cock

“Ik heb lang getwijfeld om me kandidaat te stellen als regiovoorzitter”, legt De Cock uit. “Met Karel De Gucht was de concurrentie niet min. Het was David tegen Goliath. De Gucht is een intelligent man met een politiek palmares om u tegen te zeggen. Het heeft erom gespannen, maar ik heb het wonderwel gehaald. Karel De Gucht heeft me deze ochtend (vrijdagochtend, red.) gefeliciteerd via mail.”

Lokale afdelingen

Andy De Cock zette tijdens zijn interne campagne volop in op de lokale werking. Deze strategie past binnen de vernieuwing waar de nieuwe partijvoorzitter Egbert Lachaert op hamert. Ook hij wil de lokale mandatarissen meer zeggenschap geven in de partij. De Cock hoopt hier als voorzitter van de regio Dendermonde-Sint-Niklaas toe bij te dragen. “Ik stel onder meer bij de Vlaamse en federale verkiezingen mee de lijsten op, samen met onze kerngroep”, zegt hij. “Daarnaast probeer ik de lokale werkingen te begeleiden. We zien hoe door sociale media politiek op een andere manier wordt gevoerd. Mensen keren zich steeds meer af van de politiek. Ik geloof daarom dat de toekomst bij onze lokale afdelingen ligt.”

Onder de huidige statuten blijft De Cock regiovoorzitter tot oktober 2022.