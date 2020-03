Lentefeest voor alle senioren in Laarne met optreden van Werner en Laurie Didier Verbaere

04 maart 2020

12u11 0 Laarne De Seniorenraad van Laarne organiseert een Lentefeest voor alle 60-plussers in de gemeente op dinsdag 17 maart in zaal Skala.

Er is een optreden voorzien van de Werner Michiels en Laurie show. Iedereen welkom van 13.30 tot 17.00 uur in de Colmanstraat in Kalken.