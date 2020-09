Laurence maakt als The Caramel Chef huisbereide maaltijden en klassiekers klaar: “Met respect voor de natuur” Didier Verbaere

11 september 2020

17u41 0 Laarne Als ‘The Caramel Chef’ maakt Laurence Van Eename (31) uit Laarne huisbereide maaltijden klaar waarbij ze ook rekening houdt met de smaak van de klanten. “Ik lever maaltijden aan huis voor al wie geen tijd heeft om te koken maar toch huisbereid en lekker wil eten”, zegt Laurence.

Laurence is journaliste van opleiding. Ze werkte even voor deze krant en was de laatste jaren actief in de interne communicatiedienst van warenhuisketen Lidl. Lekker koken en eten zijn altijd een passie geweest. “Het idee van The Caramel Chef speelde al langer door mijn hoofd. En dus nam ik in januari ontslag bij Lidl om in maart van start te kunnen gaan. En toen kwam corona”, zegt Laurence.

“Ik ben geen traiteur of restaurant waar je kan bestellen van het menu om een uur later komen afhalen. Het concept is eigenlijk een beetje zoals een privéchef in huis halen aangezien ik op kleine schaal werk. Dat geeft onze menu’s ook een authentieke en huisbereide smaak. Ik maak ook gerechten op vraag en smaak van een klant en zorg steeds voor een verrassing op je bord. Mijn doelpubliek zijn oudere mensen die houden van vers eten maar niet meer goed uit de voeten kunnen om elke dag zelf te koken. Of singles die geen zin hebben om 3 keer per week hetzelfde te eten omdat voor jezelf koken en drukbezette tweeverdieners die ‘s avonds geen tijd hebben maar toch belang hechten aan een verse maaltijd en niet altijd frieten of pizza of een restaurantmaaltijd willen. En dit aan een heel democratische prijs”, legt Laurence uit.

Met respect voor de natuur

“Zelf kies ik zoveel mogelijk voor bio en fairtrade producten en als het kan lokaal van bij de boer om de hoek. Met respect voor de natuur. Zo werk ik ook nooit met niet recycleerbare verpakkingen. Aan de klanten vraag ik om zelf een herbruikbare verpakking of zelfs een bord mee te brengen. Ik ga ook voor zero food waste en enkel op bestelling in plaats van a la carte. Op die manier gaat er niks verloren in de keuken”, zegt Laurence.

“Wekelijks zet ik de verschillende gerechten en menu’s online en bestellen kan 24 uur vooraf. Je kan een weekmenu bestellen, waarbij ik vier maaltijden voorzie met een mooie variatie van ingrediënten en sferen. Of je kan voor een dagmenu kiezen. Elke week is er bovendien soep en een dessert te verkrijgen. En op vraag bak ik taarten, en gender reveal cupcakes, en zorg ik voor picknickmanden en cadeauboxen. En in Laarne lever ik graag gratis aan huis. Met de fiets”, lacht Laurence. Info op www.thecaramelchef.be.