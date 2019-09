Landelijke Gilden Kalken viert 100ste verjaardag Didier Verbaere

01 september 2019

15u35 2 Laarne Landelijke Gilden Kalken vierde haar 100ste verjaardag met een tochtje met huifkarren en een treintje door de Kalkense Meersen en lekker eten in Zaal Skala.

Landelijke Gilden ontstond als ‘De Boerengilde’ en veranderde in 1974 van naam. Vandaag is het vooral een vereniging voor mensen die houden van het platteland en het buitenleven. “We tellen 135 leden in onze afdeling en daar zijn slechts twee landbouwers bij. We hebben mensen uit alle lagen van de bevolking. Van politieagenten tot bouwvakkers”, zegt voorzitter Frans Van Poecke.

Ook het aanbod aan activiteiten is divers. “Fietstochten, mosselfestijn of barbecue met Vlaamse artiesten maar ook rafting voor de jeugd en onze kerstmarkt”, somt Frans op. Met 135 leden in een klein dorp is de afdeling in Kalken één van de grootste uit de regio.