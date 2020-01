Laatste Nieuwjaarsdrink van Sint-Pieters Stichting in Kalken Didier Verbaere

22u14 0 Laarne Na meer dan 30 jaar houdt de Sint-Pieters Stichting op vrijdag 3 januari haar laatste Nieuwjaarsdrink in de wijk Kruisen aan de Koffiestraat in Kalken. Het pleintje krijgt een nieuwe woonbestemming en dus stopt de stichting er met haar kermis en andere activiteiten.

De Sint-Pieters Stichting in Kalken organiseert sinds 1988 allerhande feesten en activiteiten op een braakliggend pleintje in de wijk Kruisen. Door de nieuwe bestemming heeft de stichting nu beslist om haar werking stop te zetten. “Verhuizen naar elders zou niet meer dezelfde sfeer en de geborgenheid bieden van ons Sint-Pieterspleintje. Onze receptie op 3 januari is het eindpunt om het jaar goed in te zetten en dankbaar terug te blikken op de voorbije drie decennia”, zegt André Van De Sompel van de Stichting. Over de toekomst van de Molekenskermis, de Sint-Pietersfeesten, de avondmarkten en de historische uitgaves van de stichting is nog geen uitsluitsel. Maar eerst wordt dus het glas geheven op vrijdagavond in ‘Den IJsbeer’ vanaf 18 uur aan de Koffiestraat. Iedereen welkom.