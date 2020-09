Laarne wil kindvriendelijke gemeente worden en ridder Kasper wijst de weg Didier Verbaere

16u35 0 Laarne Het gemeentebestuur Laarne wil een rapport en visie voorleggen aan een jury om het label ‘Kindvriendelijk Laarne’ te krijgen. “We willen een actief kindvriendelijk beleid voeren en de kinderen en jongeren betrekken in het beleid en de beslissingen”, zegt schepen Andy De Cock (Open vld).

Wie het label Kindvriendelijke Gemeente wil dragen, moet voldoen aan een aantal criteria en actieplannen. “We willen effectief in dialoog treden met de kinderen en jongeren in de gemeente. We willen hun mening horen over de zaken die hen aanbelangen. Dat kan gaan over de inrichting van een nieuw speelplein. Daar gaan we hen trouwens ook meer verantwoordelijkheid geven in verband met het onderhoud”, zegt De Cock.

“Er komen ook kidslabs voor de inrichting van de omgeving van het Natuureducatief Centrum, de schoolomgevingen en de industriële site van Microfibres”, somt Andy op. Een creatieve stagiaire ontwierp intussen een logo met de mascotte van Ridder Kasper. Ook dat was een naam die de kinderen van het speelplein zelf gekozen hebben.