Laarne vakantieland met strand en drive-inbioscoop

Didier Verbaere

05 juli 2020

18u11 52 Laarne Het lokaal bestuur van Laarne heeft een hele reeks initiatieven klaar voor bewoners die een staycation in eigen gemeente plannen. Zo ligt er een strand aan het Vaartplein en is er in augustus ook drive-incinema aan Het Prullenbos in Wetteren.

“Door de schrapping van de 11 juliviering is er heel wat budget vrij dat we spenderen aan vakantie in eigen gemeente. Zo leggen we een strand aan op het Vaartplein in Kalken en komt er een fit-o-meter in de Kasteeldreef en aan het Sociaal Huis van Kalken”, zegt schepen Frank Janssens (N-VA). De gemeente heeft ook haar wandelroutes opgesmukt en stelt speelkoffers ter beschikking. Er komen ook vijf boekentillen in de gemeente. Dat zijn locaties waar je gratis boeken kan lenen in ruil voor een ander boek. Deze zomer is er opnieuw een fototentoonstelling in openlucht.

Drive-in

In samenwerking met Het Prullenbos, op de grens van Laarne en Wetteren-Ten-Ede, wordt op vrijdag 14 augustus ook film in openlucht gedraaid in een drive-in op de kampeerweide van het domein. “Er is plaats voor zo’n 90 wagens. Wij bestellen drankjes en popcorn aan de wagens”, zegt Shana Van De Velde. Om 21.30 uur wordt de prent The Dressmaker met Kate Winslet vertoond. Daarin vertolkt ze een succesvolle mode-ontwerper die na jaren terugkeert naar haar geboorteplaats, een afgelegen, stoffig dorpje in Australië, om daar de waarheid te achterhalen over een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd.

Reserveren kan via www.laarne.be en jeugd.cultuur@laarne.be.