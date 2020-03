Laarne test inwoners op corona in triagecentrum, Wetteren klaar voor opvang patiënten in Sporthal De Warande Didier Verbaere

19 maart 2020

16u28 0 Laarne Sinds woensdag werden een tiental mensen getest op het coronavirus in het triagecentrum in zaal Skala, aan de Colmanstraat in Laarne. In Wetteren wordt alles in gereedheid gebracht voor een ‘doorschakelzorgpunt’. Dat is een soort van noodhospitaal voor minder ernstig zieke coronapatiënten.

In de strijd tegen het coronavirus werd in zaal Skala in Laarne een triagecentrum opgericht dat wordt bemand door de huisartsen van de Vesaliuskring van Wetteren, Laarne, Wichelen en Overmere. “Wie ziek is, belt altijd eerst naar zijn eigen huisarts. Aan de hand van de beschrijving van de symptomen zal de arts oordelen of je bij vermoeden van een coronabesmetting wordt doorverwezen naar dit triagecentrum. Hier wordt vervolgens gekeken of hospitalisatie wenselijk is”, zegt schepen Hilde Nobels. “Op die manier willen we vermijden dat coronapatiënten en mensen met andere klachten in dezelfde wachtruimtes bij de dokters terechtkomen. Momenteel werden reeds een tiental mensen onderzocht in Laarne.” Cijfers over mogelijke besmettingen in Laarne heeft ze niet.

Extra noodhospitaal in Wetteren

Daarnaast wil de huisartsenkring regio Scheldekracht ook inzetten op zogenaamde doorschakelcentra. Dat zijn ‘noodhospitalen’ waar minder zieke coronapatiënten worden verzorgd die niet hoeven opgenomen worden in een ziekenhuis. Zo krijgen acute patiënten voorrang. Eén van die doorschakelpunten wordt voorzien in de oude sporthal aan de Warande van Wetteren. “We zijn klaar om dit in te richten”, bevestigd burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren. “Momenteel is dit nog niet nodig aangezien de piek van de pandemie pas in de paasvakantie wordt verwacht”.

Als die piek eraankomt zijn er dus vier stappen in de opvang van patiënten. Na consultatie (telefonisch) bij de huisarts volgt een diagnose in het triagecentrum van Laarne. Daarna worden coronapatiënten doorverwezen naar het doorschakelzorgpunt in Wetteren of een ziekenhuis in de regio.

