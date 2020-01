Laarne telt hoogste percentage bloedgevers in Oost-Vlaanderen Didier Verbaere

20 januari 2020

15u48 1 Laarne Laarne telt procentueel het hoogst aantal bloedgevers in Oost-Vlaanderen. Vorig jaar gaf 5 procent van de bevolking bloed, plasma of bloedplaatjes.

Zeven op de tien Vlamingen heeft ooit bloed, plasma of bloedplaatjes nodig, maar slechts 3 op de 100 is donor. Daarom is het Rode Kruis-Vlaanderen op zoek naar extra mensen die bloed willen geven. 42.857 om precies te zijn. Want het aantal donoren moet met een kwart omhoog. Om nieuwe kandidaat-donoren te werven, of om mensen die in het verleden bloed hebben gegeven aan te sporen dat opnieuw te doen, lanceert Rode Kruis-Vlaanderen maandag de campagne “Ons dorp geeft”.

Burgemeester Laarne doet oproep

De campagne bestaat ook uit 5 filmpjes. Waarnemend burgemeester Andy De Cock roept op om ook bloedgever te worden. “Wij zijn bijzonder fier op het engagement van onze inwoners. Als we iets doen, dan doen we dit voor de volle 200 procent. Ook bloed geven. We hopen dat we een voorbeeld mogen zijn voor andere gemeentes”, zegt Andy. In Oost-Vlaanderen staat Laarne momenteel op kop. Van de 10.214 inwoners geven er 513 bloed, wat neerkomt op 5 procent.