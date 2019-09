Laarne stopt verbouwing en kiest voor nieuwbouw lokaal dienstencentrum na oplopende kosten Didier Verbaere

06 september 2019

12u35 2 Laarne De verbouwingen aan het bestaande dienstencentrum ’t Binnenhof in Laarne op de oude site van het Klooster worden stopgezet door de te hoog oplopende kosten en onvoorziene omstandigheden. De gemeente kiest daarom voor een nieuwbouw.

“Tijdens de afbraak- en verbouwingswerken bleek dat het gebouw niet was opgetrokken in bakstenen zoals het destijds werd vergund en op de plannen stond. Na de ontmanteling van de buitenmuren stootte de aannemer op muren in een SISMO-systeem. Dat zijn prefab wanden die bestaan uit beton, isomo en metaal. Vandaag mag dit niet meer gebruikt worden wegens een te hoog brandgevaar. Afschrapen van deze wanden bleek veel te moeilijk, tijdrovend en te duur waardoor we de verbouwing tijdelijk hebben stopgezet”, zegt schepen Andy De Cock (Open Vld)

Na de grondige analyse van de architect bleek dat een verbouwing duurder werd dan nieuwbouw. “Met die analyse trokken we naar Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) die de huidige verbouwingswerken subsidieerde voor een bedrag van 516.909,56 euro. Tijdens dit overleg bleek al snel dat het idee van een nieuwbouw zich opdrong.”

Meer voordelen

“We betreuren uiteraard deze situatie maar een nieuwbouw heeft ook tal van voordelen. We kunnen het gebouw nu zuiniger maken op energetisch vlak en kan functioneler ontworpen worden. Misschien zelfs met een extra verdiep”, vult schepen Hilde Nobels (N-VA) aan. “En nieuwbouw wordt extra gesubsidieerd. Zo kunnen we nu een maximale subsidie van ongeveer 700.000 euro krijgen. Een groot verschil met de maximale subsidie van de verbouwing die slechts 516.909 euro bedroeg”, zegt Nobels. “Het dossier voor deze nieuwbouw is ondertussen opgestart. Voorlopig blijft de werking van het LDC in de SKALA, op de grens tussen Laarne en Kalken, waar alle inwoners welkom zijn voor ontspanning, vorming en alle informatie over gepaste, bestaande zorg- en dienstverlening”.

“We krijgen nu ook de unieke kans om het dienstencentrum beter te integreren in de site Oud-Klooster. Het verdient immers een zichtbare plaats voor onze inwoners”, besluit Andy De Cock.