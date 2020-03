Laarne richt triagecentrum in waar mogelijks besmette personen met corona worden onderzocht: “Maar kom niet op eigen houtje” Didier Verbaere

17 maart 2020

20u49 1 Laarne De gemeente Laarne richt woensdag een triagecentrum op in zaal Skala in de strijd tegen het coronavirus. In dat centrum zullen personen met een vermoedelijke Corona-besmetting worden onderzocht waarna beslist of er wordt overgegaan tot hospitalisatie.

Het triagecentrum in de Colmanstraat in Laarne zal vanaf morgen worden bemand en georganiseerd door de huisartsen uit de ruime regio. “Wie ziek is, belt altijd eerst naar zijn eigen huisarts. Je komt dus zeker niet op eigen initiatief naar het triagecentrum. De huisarts zal aan de hand van de beschrijving van de symptomen oordelen of je op consultatie kan komen bij de huisarts, of bij vermoeden van een coronabesmetting doorverwijzen naar dit triagecentrum. Daar wordt vervolgens gekeken of hospitalisatie wenselijk is”, aldus het gemeentebestuur van Laarne.

“De gemeente roept op tot solidariteit. Heb je familie, vrienden of buren die geen toegang hebben tot internet en online communicatiekanalen, licht hen dan in over de genomen maatregelen en hou hen op de hoogte van verdere evoluties. Zorg voor elkaar!” Op de hoogte blijven kan via alle gemeentelijke online kanalen. Speciaal voor deze crisis werd nu ook een gemeentelijke Facebook pagina vervroegd gelanceerd.

Meer over Laarne

gezondheid