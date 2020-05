Laarne pompt 350.000 euro in lokale economie met Hart-Onder-De-Riem-bonnen: “

Didier Verbaere

29 mei 2020

09u31 2 Laarne De gemeente Laarne gaat 350.000 euro in de lokale economie pompen via een Hart-Onder-De-Riem-Bon na de coronacrisis. Met deze bons kunnen aankopen gedaan worden in Laarne en Kalken. “Geld dat dus rechtstreeks naar de lokale economie en niet naar webshops in het buitenland of naar andere doelen”, zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld). Een bon is 25 euro waard en blijft één jaar geldig.

De gemeente Laarne wil niet zomaar geld uitdelen of de belastingen verlagen maar lanceert de Hart-Onder-De-Riem-bonnen voor getroffen personen. Die zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Zo zijn er de lokale ondernemers die gedwongen gesloten bleven en een federale hinderpremie kregen. “Zij ontvangen 30 bons voor een waarde van 750 euro. Ondernemers die verlies leden en de Vlaamse compensatiepremie kregen, krijgen van het bestuur ook 10 bons ter waarde van 250 euro”, legt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) uit.

“Ook inwoners die tijdelijk 50 procent werkloos werden gesteld, ontvangen 250 euro aan waardebons. Sociaal zwakkeren, leefloners en mensen die steun ontvangen ontvangen hetzelfde bedrag. En we geven als blijk van waardering en bedanking ook 2 bons of 50 euro aan de verzorgenden en de verplegenden. En ook inwoners die de lokale handel willen steunen kunnen de bons aankopen met een korting”, zegt Ignace.

350.000 euro en noodfonds

De gemeente heeft de uitgaven berekend op 350.000 euro. Geld dat niet wordt opgevraagd of uitgegeven, wordt gestort in een noodfonds om onverwachte noden van bepaalde bevolkingsgroepen op te vangen. Groen onthield zich van de stemming. “Omdat veel meer mensen steun verdienen en we het sociale aspect van deze maatregel missen. Een alleenstaande werkende mama met kinderen, krijgt op die manier geen enkele steun”, zegt raadslid Stephanie Demeulemeester.

“Met deze bonnen helpen we iedereen die door de coronacrisis financieel verlies geleden heeft en wordt de lokale economie ondersteund. Met het verlagen van de belastingen, pompen we geen geld in onze middenstand. Half juni hopen we ook een soort Gouden Gids van Laarne te lanceren voor alle handelaars. Daar zullen ook de bonnen aangevraagd kunnen worden”, besluit schepen Andy De Cock. Info op www.madeinlaarne.be.