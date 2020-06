Laarne lanceert nieuwe huisstijl- en logo in goud en zwart Didier Verbaere

25 juni 2020

12u16 0 Laarne De gemeente Laarne en het OCMW varen voortaan onder een nieuwe vlag met een nieuw logo en een De gemeente Laarne en het OCMW varen voortaan onder een nieuwe vlag met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl . Het gemeentelijke infomagazine heet nu KLAAR (Kalken/Laarne) en valt volgende week in de bus. Dan worden ook de vlaggen gehesen. Ook de website zit in een nieuw jasje.

“Ons wapenschild kreeg een eigentijds jasje, waarin traditie en vernieuwing samenkomen. Het nieuwe kleurenpalet, goud en zwart, straalt onze trots en fierheid uit. Want we zijn trots op Laarne. Een beeldige gemeente met prachtige gebouwen en eindeloze vergezichten in de Kalkense Meersen. Maar ook een warme gemeente. Wel met een unieke twist: eigentijds in een historisch jasje”, klinkt het bij de gemeente.

Op de vernieuwde website vind je in één oogopslag de meest courante info. De site werd zo gebouwd dat ze zich aanpast aan elk apparaat en helpt je ook op weg naar alle sociale media van de gemeente. De dienstverlening van de gemeente tijdens de coronacrisis, op afspraak, wordt ook in het najaar doorgetrokken. Gedaan dus met wachttijden aan de loketten. Hiervoor wordt nog een online agenda aan de site toegevoegd.