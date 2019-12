Laarne investeert 26 miljoen euro in sport- en wegeninfrastructuur en in onderwijs Didier Verbaere

20 december 2019

16u19 3 Laarne In haar meerjarenplanning schuift het gemeentebestuur van Open Vld en N-VA in Laarne zes strategische doelstellingen naar voor om een financieel gezonde, levendige, voorbeeldige, betrokken en goed algemeen bestuur te zijn.

Participatie is zowat het modewoord van 2019 in alle gemeentebesturen. Ook Laarne wil haar burgers meer betrekken in het beleid en richt dorpsraden op. Er komt ook een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester en meer aandacht voor burger- en buurtprojecten.

Op ruimtelijk vlak staat de ontharding van de Kalkenvaart en heel wat werken op de agenda zoals de herinrichting van de Kouterdreef, betere fietspaden en de aanpak van de schoolomgeving in de Kouterstraat in Kalken. Er wordt ook werk gemaakt van een deelfietsenproject en elektrische laadpalen. De realisatie van het Natuur-educatief Centrum op de site van de oude zoutfabriek zou nog deze legislatuur een feit moeten zijn.

Sportieve inwoners kijken uit naar de afwerking van de tweede sporthal en er komt een nieuwe sportaccommodatie aan Kruisen. De sprintbaan wordt heraangelegd. En er is geld voorzien voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool De Windwijzer Laarne en Kalken. Er zijn ook plannen voor de uitbreiding van de begraafplaats in Laarne. Ondertussen lopen de studies voor de bouw van een nieuw dienstencentrum. “CD&V wil dat er de komende legislatuur ook werk gemaakt wordt van een visie rond bejaardenwoningen”, zegt Vincent De Wilde. De oppositiepartij zou ook liever een nauwere samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten zien.

“In totaal wordt een kleine 26 miljoen euro geïnvesteerd waarvan 17,8 miljoen betaald wordt door de gemeente. De grootste uitgaven zijn te vinden in sport- en wegeninfrastructuur en in onderwijs”, aldus het gemeentebestuur. De nieuwe school en de Buitenschoolse Kinderopvang neemt de grootste hap uit het budget met 9,8 miljoen euro.