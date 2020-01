Laarne huldigt verdienstelijke inwoners Didier Verbaere

27 januari 2020

17u38 3 Laarne Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie voor plaatselijke verenigingen en leden van de diverse adviesraden, huldigde de gemeente Laarne drie verdienstelijke inwoners. Volgend jaar organiseert de gemeente een nieuwjaarsreceptie voor de hele bevolking.

Jean-Marie Neirinck uit de Vagevuurstraat was passagier in de wagen van zijn vriend Maurice Goossens. Op de autosnelweg kreeg Maurice een beroerte en geraakte bewusteloos achter het stuur. Jean-Marie bewaarde zijn koelbloedigheid en slaagde er in de terreinwagen aan 120 km/uur naar de pechstrook te sturen. Hij bleef ook meer dan een uur ter plaatse bij het slachtoffer tot uiteindelijk toch de nodige hulpdiensten arriveerden om Maurice uit het voertuig te halen en naar de kliniek te voeren. Maurice - die eveneens aanwezig was bij de huldiging van Jean-Marie - herstelde volledig van de beroerte.

Magda Couckuyt uit de Lepelstraat is bijna dagelijks op de begraafplaats in Laarne. Zij houdt niet alleen de begraafplaats van haar dierbaren netjes, maar ook die van anderen. Zij harkt de paden, frist bloemen op, houdt zerken proper, en dit alles volledig uit vrije wil.

Brigitte Buyle was de derde ‘verdienstelijke inwoner’. Door de drastische verbouwing van de feestzaal Skala in de Colmanstraat ontstonden verschillende kleinere zalen. De gemeente deed een oproep naar de bewoners toe om gepaste namen voor deze zalen te zoeken. Brigitte werkte er, voor de zaal Skala uit de grond gestampt werd, in de toenmalige confectiefabriek. De namen die zij aan de vijf zalen gaf werden weerhouden: Zaal De Pasant, Zaal De Spoel, Zaal De Rits, Zaal De Strook en Zaal De Kiel.

Burgemeester Ignace De Baerdemaeker stelde ook een nieuwjaarsreceptie voor de hele bevolking met Nieuwjaar 2021 in het vooruitzicht.