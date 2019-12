Laarne huldigt sportkampioenen Didier Verbaere

29 december 2019

17u58 0 Laarne Het gemeentebestuur van Laarne heeft de sportieve prestaties en kampioeneploegen van het afgelopen jaar in de bloemen gezet en gehuldigd met sporttrofeeën.

Acht ploegen behaalden in 2019 een kampioenen titel in verschillende disciplines. AC Sparta Laarne kreeg uiteindelijk de trofee als sportploeg van het jaar. De Trofee voor Sportverdienste, slechts éénmaal op tien jaar te winnen, gaat dit jaar naar Anny Praet en Etienne Imschoot van volleybalclub Femma Kalken omwille van hun 40 jaar inzet voor de club. Beloftevolle jongere van het jaar is Henri Temmerman (17). De judoka van Kano Kwai Laarne werd onder meer Provinciaal kampioen en behaalde zilver op het Vlaams en Belgische kampioenschap. Zijn broer Arthur (19) kreeg de titel van Sportlaureaat 2019. Hij werd Vlaams kampioen en behaalde brons op de Belgische kampioenschappen.

Veronique Capiau kreeg een trofee voor een opmerkelijke sportprestatie. Na een ongeval met haar paard startte ze succesvol met duiken. Ondanks haar beperking behaalde ze een brevet bij de valide duikers. En sportlaureaat met internationale uitstraling is Julie De Wilde. De wielrenster haalde zilver op het WK, verschillende Belgische titels en is Flandrien van de toekomst.