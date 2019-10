Kramp in been, gaspedaal ingeduwd en tegen betonnen vangrail gecrasht: bestuurder ongedeerd Didier Verbaere

18 oktober 2019

11u40 5 Laarne Op de Provinciebaan in Kalken belandde een wagen vrijdagvoormiddag omstreeks 10 uur op zijn flank nadat hij ter hoogte van de Krimineelstraat enkele blokken van de betonnen vangrail ramde. De chauffeur raakte met de hulp van een buurtbewoonster uit zijn voertuig en kwam er zonder schrammetje van af.

De man uit Wetteren reed van Kalken naar Wetteren toen hij plots kramp kreeg in zijn been en vermoedelijk het gaspedaal induwde. Hij verloor de controle over zijn Huyndai en knalde op de betonblokken die de baan scheiden van het fietspad en de woningen moeten beschermen. In de gevaarlijke bocht gebeurden al verschillende zware ongevallen met zwaargewonden en zelfs doden.

Wiel afgebroken

De klap was hevig. Het voorwiel van de auto brak af en de wagen kwam enkele meters verder tot stilstand op zijn flank. De bestuurder probeerde een raam te breken, maar kreeg uiteindelijk hulp van een buurtbewoonster die de koffer van de verhakkelde wagen opende om de man te bevrijden. De brandweer van Wetteren kwam ter plaatse om de baan op te ruimen. De Provinciebaan was een tijdje afgesloten voor doorgaand verkeer.