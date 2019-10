Korte Meire, Meirhoekstraat en Wegvoeringstraat weer open voor verkeer



Didier Verbaere

27 oktober 2019

15u00 3 Laarne Meirhoekstraat, Korte Meire en Wegvoeringsstraat in Laarne werden na weken van werken weer volledig vrijgegeven voor alle verkeer.

Enkel de belijning is nog niet aangebracht en ook een klein stukje fietspad wordt nog aangelegd en moet nog een paar dagen uitharden. Van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november zal in de Meerskant een betonherstelling in het wegdek uitgevoerd worden. De woningen blijven bereikbaar, maar doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn.