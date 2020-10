Kinderen luiden de bel voor wereldwijd kwalitatief onderwijs op nationale Saved by the bell-actie Didier Verbaere

05 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Kalken Kinderen van de Go! basisschool De Zonnebloem in Kalken luidden maandagmiddag de bel voor kwalitatief onderwijs wereldwijd tijdens het nationale actie Saved by the bell.

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the bell laten scholen jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra rinkelen. “Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs”, zegt directrice Anniq Patho.

In Kalken trokken de leerlingen met toeters en bellen de straat op om hun eis kracht bij te zetten. Ze kregen vooraf ook leergesprekken op school over het thema. Info over deze nationale actie via www.savedbythebell.be.