Kinderen De Zonnebloem zorgen voor meer biodiversiteit op school Didier Verbaere

14 februari 2020

00u58 0 Laarne De kinderen van basisschool De Zonnebloem in Kalken zorgden tijdens Dikke Truiendag voor meer biodiversiteit op school. De resultaten zijn te bewonderen tijdens de opendeur voormiddag zaterdag 15 februari.

Thema van Dikke Truiendag 2020 was ‘meer biodiversiteit helpt het klimaat’. Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan spreken we van een (groot) verlies aan biodiversiteit. Daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden bracht De Zonnebloem meer leven in en rond de speelplaats en onze school.

Het insectenhuisje werd aangevuld en er werd een nieuw huisje gebouwd. Daarnaast werd ook een wormenbak geïnstalleerd en alle klassen zullen in de komende weken zorgen voor extra soorten vogelvoedsel. Deze worden op het schooldomein verspreid. Wil jij de resultaten van deze actie bewonderen, dit kan nu zaterdag 15 februari 2020 van 10 tot 12 uur tijdens de opendeur voormiddag. www.dezonnebloemkalken.be