Kinderen brengen kleur in gangen rusthuis met tekeningen en leren al spelend Didier Verbaere

22 maart 2020

10u19 9 Laarne Kinderen van de Basisschool De Zonnebloem in Kalken knutselden een hele week voor de buren van het woonzorgcentrum Hof Ten Kouter. Daarnaast gaan de ‘lessen' gewoon door.

“De kinderen die in onze noodopvang verblijven op school helpen hun kamers en gangen opfleuren. Ze knutselen paasmandjes, maken grote hartverwarmende schilderijen, maken kleurplaten, schrijven kaartjes. Dagelijks worden deze aan het woonzorgcentrum bezorgd en elke dag krijgen enkele bejaarden op deze manier een warmer gevoel”, zegt directeur Anniq Patho van De Zonnebloem.

Daarnaast krijgen de kinderen in de opvang ook taken die ook anderen thuis krijgen, is er aandacht voor beweging zoals fietsbehendigheidsoefeningen of ravotten ze met Max, de opvanghond tijdens de naschoolse opvang. Ook het afstandsonderwijs krijgt vorm met wekelijkse contractjes die de kinderen van het lager toegestuurd krijgen van hun klasleerkracht. De kleuters krijgen vrijblijvend lesmateriaal waar elke ouder en kind de vrijheid krijgen om deze te verwerken.