Kerstmagie in Kasteel van Laarne: “Zonder live acteurs maar als magische en interactieve ontdekkingstocht” Didier Verbaere

05 oktober 2020

16u17 0 Laarne De 4de editie van het betoverende kerstspektakel ‘Kerstmagie’ in het Kasteel van Laarne kan, ondanks de huidige omstandigheden, vanaf 5 december toch plaatsvinden. “Het wordt een editie zonder live acteurs maar een theaterwandeling in een spannende audiovisuele en interactieve ontdekkingstocht voor het hele gezin en dat in één richting en in bubbels van maximaal 8 personen”, aldus de organisatie.

Nieuw verhaal

Tijdens je reis doorheen het kasteel, kom je in een spannende zoektocht en een gloednieuw verhaal terecht. Dit jaar kom je in de van ‘De Nacht van de Twinkelings’, een meeslepend en hartverwarmend verhaal geschreven door regisseur Luc Stevens.

“Het is middernacht. De elfen en de kerstman slapen…heel zacht. De Twinkelings, die 6 zingende elven, zorgen voor hemelse gezangen onder de gewelven. Maar plots stoppen hun gezangen, worden ze gevangengenomen en zijn ze hun lieve zangstemmen kwijt.Wie is de dader? Wat is het motief? Wat staat er nu precies in die geheime brief? Ga samen met jouw bubbel op zoek naar de sleutel van het Twinkelings-mysterie. Maar geen paniek want doorheen de kasteelkamers, vol kerstsfeer en mystiek, helpt ook de sprekende klok je op weg”, licht de auteur een tip van de sluier op.

Praktisch

Van 5 tot 23 december opent het Kasteel van Laarne de deuren voor deze magische en interactieve ervaring, georganiseerd door Historalia van bezieler Prins Simon de Merode en zijn creatieve rechterhand Luc Stevens. Tickets voor deze betoverende kerstbeleving kosten 14,95 euro en zijn gratis voor kinderen tot en met 4 jaar. Reservatie via www.kerstmagie.be.