Kerstmagie in Kasteel van Laarne ontrafelt het Mysterie van de Groene Kerstman Didier Verbaere

07 november 2019

17u07 34 Laarne Zo’n 70 kinderen van de Vrije Basisschool van Laarne mochten donderdagmiddag een glimp opvangen van Kerstmagie in het Kasteel van Laarne. Vanaf 7 december brengen acteurs er in een feeëriek en sprookjesachtig decor er Het Mysterie van de Groene Kerstman. Een verhaal en een regie van Luc Stevens.

Kerstmagie is een productie van Historalia, in 2014 opgericht door Simon de Merode met het kasteel de Merode in Westerlo als vaste thuishaven. Op regelmatige basis stelt hij zijn kasteel open voor het grote publiek om her erfgoed te delen. Daarnaast kwamen ook grote musicalspektakels en sinds enkele jaren is er ook Kerstmagie met sprookjesachtig toneel rond de kerstman. En dit ondertussen in zes kastelen in Vlaanderen. In Laarne is Het Mysterie van de Groene Kerstman de derde productie.

Mysterie van de Groene Kerstman

“Dit jaar brengen we Het Mysterie van de Groene Kerstman naar Laarne, een prachtig en meeslepend verhaal op kindermaat. De lakeien zijn druk in de weer, de kok roert hevig in zijn pannen, maar toch is er iets niet pluis in het kerstkasteel... Wie heeft van de taart geproefd, en van wie is dat groene aperitiefje? De rode kerstman lijkt passé! Hij wordt vervangen door de groene kerstman en de verschrikkelijke Krestella die samen de macht nemen over het kerstfeest. Zullen de elfjes, de lakeien en de echte kerstman hun plannetje kunnen stoppen?”, licht regisseur Luc Stevens een tip van de sluier.

Vanaf 7 tot 23 december openen de zes kastelen in vier verschillende provincies hun deuren voor dit sfeervolle event. Wie deelneemt aan deze theaterwandeling doorheen het kasteel komt gedurende een uurtje in een unieke wereld terecht. De kamers van het kasteel zijn voorzien van betoverende decoraties en worden tijdelijk bewoond door enkele kerstfiguren. Aan de hand van een zelfgeschreven verhaal ontdekken de toeschouwers de verschillende kamers van het kasteel.

Zes kastelen en 1600 medewerkers

“Met 6 speellocaties en meer dan 1600 medewerkers en vrijwilligers is Kerstmagie ondertussen zelfs uitgegroeid tot een van de grootste theaterproducties van het land. Naast het Kasteel de Merode, het Slot van Laarne, het Kasteel van Duras bij Sint-Truiden en het Kasteel van Vlamertinge bij Ieper voegen we twee extra locaties bij: het Kasteel van Wijnendale bij Torhout en het Kasteel van Hingene bij Bornem. Dezelfde ambitie, nieuwe oorden. Wij hopen dat dit concept na de afgelopen succesvolle edities Vlaanderen zal blijven bekoren”, zegt Simon De Merode. In Laarne wordt de voorstelling honderd keer opgevoerd. Info op www.kerstmagie.be. Snel zijn is de boodschap want de voorverkoop loopt als een trein.