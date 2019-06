Kasteelconcert in uniek decor van de Ridderzaal in Slot van Laarne Didier Verbaere

04 juni 2019

16u29 1 Laarne Animo Productions organiseert op vrijdag 7 juni een concert in het unieke decor van de Ridderzaal in het slot van Laarne. Strijkerstrio Bernard Bertoni op viool, Paul De Clercq op altviool en Paul Heyman op cello brengen er werken van Mozart, Shubert, Sibelius, Kodàly en Dohàni.

Niet alleen het decor is uniek. Ook het trio muzikanten is wereldklasse. Bernard Bertoni studeerde aan het Conservatorium van Nice en aan de Academie voor muziek in Jeruzalem (Israël). Hij was laureaat voor viool en voor kamermuziek aan het conservatorium van Nice, finalist van de internationale J.S. Bach wedstrijd te Parijs en van de wedstrijd voor viool van de Nationale Muziekschool van Gennevilliers.

Paul De Clerck studeerde altviool in Brussel, Italië en New York. Hij speelde bij verschillende orkesten zoals het European Union Youth Orchestra (EUYO), het kamerorkest I Fiamminghi, het Brussels String Quartet en het orkest van De Munt.

En Paul Heyman studeerde cello in Brussel bij Olsi Leka en in Zürich bij Raphael Wallfisch waar hij afstudeerde met de grootste onderscheiding. Momenteel volgt hij een postgraduaat concertsolist bij France Springuel aan het conservatorium van Antwerpen.

Het concert start om 20 uur en tickets kosten 18,95 euro, inclusief drankje na het concert. Info op www.animoproductions.be.