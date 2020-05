Kasteel Laarne heropent op 28 juni met nieuwe actieve tour voor kinderen Didier Verbaere

22 mei 2020

16u34 0 Laarne Het Kasteel van Laarne opent op zondag 28 juni opnieuw de poorten voor bezoekers. De Koninklijke Vereniging van historische woonsteden en tuinen werkt ondertussen achter de schermen druk aan een movie-guide voor volwassenen en twee actieve tours door het kasteel voor kinderen.

Het kasteel is één van de hotspots in het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ van Toerisme Vlaanderen. De lancering van het project was voorzien op 4 april en is nu verschoven naar 25 juni. Dan wordt de nieuwe movie-guide, een hedendaags instrument dat de bezoeker toelaat om het Kasteel op een bijzonder manier te beleven, gelanceerd in aanwezigheid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme.

“Ondertussen wordt er achter de dikke kasteelmuren hard gewerkt en bereiden we een totaalpakket voor onze bezoekers voor. Naast de movieguide voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, ontwikkelen we ook twee actieve tours voor kinderen aan, één voor kleuters en één voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Op die manier kunnen gezinnen samen het kasteel ontdekken”, zegt directrice Veronique Lambert van het Kasteel van Laarne.

In de kasteelshop zullen ook nieuwe knutselboxen met ridders en prinsessen aangeboden worden voor kinderen en je kan je bezoek combineren met een actieve wandelzoektocht door Laarne. Ook de openingsuren breiden fors uit. Tot eind augustus zal het Kasteel dagelijks te bezoeken zijn van 13 tot 17 uur behalve op zaterdag en ook in september en oktober kan je er elke zondag terecht van 13 tot 17 uur. Een bezoek kan deze zomer per koppel, gezin en bubbel. Met respect voor de coronamaatregelen. Info via reserveren@kasteelvanlaarne.be en www.kasteelvanlaarne.be.