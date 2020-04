Kalkense Meersen enkel toegankelijk voor lokale wandelaars Didier Verbaere

03 april 2020

15u14 0 Laarne Het natuurgebied De Kalkense Meersen tussen Laarne, Wetteren, Wichelen en Berlare is enkel toegankelijk voor lokale wandelaars. Met het voorspelde mooie lenteweekend zal de politie extra controleren. Ook Natuurpunt, die het gebied beheert, heeft de regels nog eens duidelijk op bomen gespeld.

Met het mooie weer zullen heel wat wandelaars dit weekend de natuur intrekken. Maar verplaatsingen met de auto naar natuurgebieden en recreatiedomeinen zijn verboden wegens niet essentieel. De politie maakt de regels nog eens duidelijk via haar lichtkrant aan de ingang van het gebied en de parking ter hoogte van Kalkenvaart. Daar parkeren om te gaan wandelen is dus niet toegestaan.

Ook via Schellebelle kan je het gebied niet bereiken. De veerdienst zet enkel personen over de Schelde die er wonen of die de boot gebruiken voor woon- werkverkeer. Fietsers kunnen uiteraard blijven genieten van een rit langs de Scheldedijken. En ook plaatselijke bewoners mogen te voet de Kalkense Meersen intrekken. Natuurpunt Scheldeland vraagt om haar regels te volgen en de natuur te respecteren.