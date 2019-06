Julius en Adrienne 65 jaar gehuwd Didier Verbaere

12 juni 2019

17u30 0

Het gemeentebestuur van Laarne zette Julius Scheire (91) en Adrienne De Veirman (83) uit Kalken in de bloemen naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag.

Het briljanten koppel heeft een mooi nageslacht met vier kinderen, acht kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. En er is een elfde opkomst. Julien is een bekend gezicht in de gemeente. Meer dan 30 jaar was hij postbode in Kalken tot aan zijn pensioen in 1988. Het koppel, geboren in Laarne, leerde elkaar kennen op Meerskant-kermis. Hij vergezelde haar in het duister veilig naar huis. En dat was het begin van een mooie romance die al meer dan 65 jaar standhoudt. Proficiat.