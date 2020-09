Julie De Wilde pakt brons op BK, ploeggenote Julie Hendrickx wint: “Kaat Hannes bedacht een heel goed plan” Hans Fruyt

20 september 2020

18u01 0 Laarne Een verrassende winnares van het BK voor meisjes junioren in Koksijde. Julie Hendrickx uit Bredene zette met haar ploegmaats van Doltcini-Corlyp Development Team topfavoriete Marith Vanhove een hak. De snelle West-Vlaamse werd tweede, Julie De Wilde uit Laarne pakte brons.

“Kaat Hannes, onze nieuwe ploegleider, bedacht de tactiek om Marith Vanhove te ringeloren”, verduidelijkt Julie De Wilde. “Om de beurt in de aanval gaan, was het plan. We hebben dat heel goed gedaan. Marith Vanhove was topfavoriete. Voor de start wisten we al dat we in de sprint door haar geklopt zouden worden. We wilden het haar zo moeilijk mogelijk maken. Bij de tweede demarrage was het al prijs. Eerst had Stephanie Kemps geprobeerd, maar zij werd teruggehaald. Toen was het de beurt aan Julie Hendrickx. Niemand reageerde. Dan was het aan ons om af te stoppen. Met ploegleider Kaat Hannes heb ik over het plan even goed nagedacht. Het leek ook mij de beste manier om dit BK te kunnen winnen.”

Wat ook gebeurde. Hendrickx, vorig seizoen bij Onder Ons Parike, reed in één ruk naar de nieuwelingen, die net voor de eerste doortocht aan de aankomst van de junioren aan hun nationaal kampioenschap begonnen. De West-Vlaamse nam die nieuwelingen op sleeptouw en kreeg daarbij steun van Febe Jooris, nieuwelinge en ploeggenote bij Doltcini-Corlyp. Hendrickx en de nieuwelingen liepen steeds verder weg en hadden aan de streep een voorsprong van vijf minuten.

Weddenschap

“Aan de winst van een renster van onze ploeg hangt een weddenschap vast”, vertelt Julie De Wilde. “Ploegleider Kaat Hannes ging stoppen met koersen, maar door de zege van Julie Hendrickx is ze verplicht om dinsdag in Anzegem het Belgisch kampioenschap te rijden. Ze hield er rekening mee, want ze is al een paar weken aan het trainen. Uiteraard had ik liever zelf deze titel gepakt, maar met dit scenario kan ik leven. Ik gun het Julie. De driekleur blijft in de ploeg, dat is het voornaamste.”

Julie De Wilde, vice-wereldkampioene op de weg, trekt begin oktober naar het EK-piste in Fiorenzuela voor de individuele en de ploegenachtervolging. “Eerst ga ik in Lokeren of Kruibeke crossen, na het EK-piste rijd ik een volledige winter in het veld”, besluit De Wilde.