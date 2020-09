Jonge onderneemster Giovanna (24) start ontbijtservice aan huis met Braziliaanse toets: “Surpresa betekent verrassing en dat probeer ik met mijn ontbijtmanden. Mensen verrassen” Didier Verbaere

25 september 2020

14u00 6 Kalken Giovanna Aiorfe, een 24-jarige onderneemster met Braziliaanse roots uit Kalken, is gestart met Surpresa. Dat is een ontbijtservice aan huis met een Braziliaanse toets. “We werken uitsluiten met lokale producten maar sommige van mijn recepten komen uit mijn vaderland”, zegt de mama van Liam (2). Surpresa betekent trouwens ‘verrassing’ in haar Portugese moedertaal.

“Van jongs af aan ben ik gepassioneerd door eten en ik droomde van een job of een zaak in de horeca. Maar mijn partner is reeds fulltime chef in een restaurant en bovendien is ons zoontje er nu. Dus koos ik voor de zekerheid van een vaste job als winkelverantwoordelijke in Louis Delhaize hier in Laarne”, zegt Giovanna. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus startte ze onlangs toch nog een eigen cateringbedrijfje.

Ontbijtservice aan huis

“Mijn mama trakteerde me op Moederdag met een ontbijtmand en toen dacht ik: Dat kan ik beter. Zo is de bal aan het rollen gegaan en op Vaderdag lanceerde ik Surpresa. Dagelijks leveren we verse ontbijt- en brunch manden aan huis. Een mooi geschenk maken met eten, zorgvuldig uitgezochte ingrediënten, dat is de rode draad binnen Surpresa. Daarnaast vind ik het heel belangrijk te werken met regionale producten die we hier bij de lokale bakkers en slagers aankopen. En dit aangevuld met eigen gerechten en bereidingen. Onze yoghurt geef ik een eigen touch met vers fruit of granola. En de pannenkoeken en wafels bak ik naar een oud Braziliaans recept”, zegt Giovanna.

Bestellen kan via de website van Surpresa, via de Facebookpagina of telefonisch. In Laarne, Kalken en Wetteren zijn thuisleveringen gratis. In de omliggende gemeentes komt daar een supplement van 5 euro bij. Alle info op www.surpresa.be.