Jaarlijkse bloemen-, boeren- en ambachtenmarkt aan kerk Kalken Didier Verbaere

08 oktober 2019

19u55 0 Laarne Op zondag 13 oktober vindt de jaarlijkse bloemen-, boeren- en ambachtenmarkt plaats aan de kerk in Kalken van 14 tot 18 uur. In de Sint-Denijskerk is er een tweedaagse kunsttentoonstelling.

Naast kleurrijke bloemen en pompoenen, vind je er dit jaar diverse standen met ambachtelijke producten zoals confituur, honing, stroop, koekjes en advocaat, maar ook zelfgemaakte kunstwerkjes, bloemstukken, keramiek, oorbellen en juwelen. Er zullen verschillende ambachten gedemonstreerd worden zoals vilten en zilver smeden en Kapoela VZW en LoLa4Life staan er met een (info)stand.

De bibliotheek verkoopt er haar afgevoerde jeugd- en volwassenen boeken tegen een spotprijsje. En op 12 en 13 oktober kan je in de Sint-Denijskerk een tentoonstelling bezoeken georganiseerd door Lak@rt vzw. Op zaterdag van 17 tot 18 uur en na de avondmis en op zondag doorlopend van 10 tot 18 uur.

Mondiale Raad Laarne zet faire handel in de kijker

De Mondiale Raad (voorheen GROS) zorgt op de boerenmarkt voor een Fair Tradeterras met eerlijke producten en hapjes. Dit jaar zet de campagne van 11.11.11 changemakers wereldwijd op een voetstuk, omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen. Mano a mano Bolivia is zo een changemaker, een organisatie die de levenskwaliteit van de arme plattelandsbevolking in Bolivia wil bevorderen.

Samen met de Mondiale Raad organiseert Mano a Mano een Boliviaanse scheve tafel ten voordele van 11.11.11 op zaterdag 9 november 2019 om 19.00 uur in de zaal Melopee in de Keistraat. Deelname inclusief Boliviaanse gerechten en dranken koste 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijvingen via de leden van de Mondiale Raad of via de dienst Vrije Tijd en Jeugd op jeugd.cultuur@laarne.be of 09/365.24.11.