Isolatie vat vuur bij roofingwerken op dak van appartement in aanbouw: geen gewonden maar schade is groot Didier Verbaere en Cedric Matthys

16 december 2019

14u35 6 Laarne In de Kerkakker in Kalken brak maandag om 14 uur brand uit in een appartementsgebouw in aanbouw. Tijdens roofingwerken aan het dak vatte de isolatie tussen de spouwmuren rondom het hoofdgebouw van residentie ‘De Pastorijtuin’ vuur. De arbeiders konden zich tijdig in veiligheid brengen. Al was er even paniek omdat twee van hen niet meteen gelokaliseerd konden worden. Door de brand hing er een bruingele rook in de straten en de politie vroeg omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.

De brand tussen de spouwmuren van het complex met luxeappartementen in aanbouw werd omstreeks 14 uur opgemerkt. Op het dak van het hoofdgebouw werd roofing gebrand. Vermoedelijk vatte daardoor de isolatie vuur en dat verspreide zich tussen de binnen- en buitenmuren van het gebouw. De arbeiders probeerden het vuur te doven met een poederblusser, maar uiteindelijk belde een buurman de hulpdiensten.

Twee vermisten

Even was er paniek want twee arbeiders, een man en een vrouw, konden na de evacuatie van de werf niet meteen worden gelokaliseerd. “We hebben daarop drie ploegen met persluchtmaskers naar binnen gestuurd om hen te zoeken. Maar na enkele minuten waren ze terecht aan de andere kant van de werf”, zegt luitenant Walter Frulleux van de Wetterse brandweer.

Moeilijk te bestrijden

Het vuur woedde ondertussen hevig en vlammen sloegen op de bovenste verdieping door de ramen van een appartement. “De brand is zeer moeilijk te bestrijden aangezien het gebouw winddicht is gemaakt en bezet met houten panelen. Daar hebben we gaten in gezaagd waardoor we konden blussen”, zegt Walter Frulleux . “Wat me het meeste verontrust is dat deze nieuwe generatie isolatie zogezegd brandwerend en -vertragend is. Terwijl de brand wel als een lopend vuurtje rondom het gebouw ging. De gevelsteen zal moeten afgebroken worden om nieuwe isolatie aan te brengen. De schade lijkt dus beperkt, maar is wel degelijk groot.

Volgens de reclame van bouwheer Acasa moesten de luxeappartementen van “De Pastorijtuin' opgeleverd worden in de zomer van 2020. Maar dat zal onmogelijk worden. Hoeveel vertraging de bouw zal oplopen, moet blijken zodra de schade is opgemeten. Omstreeks 15.30 uur was de brand onder controle.