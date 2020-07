Is Laarne de Warmste Plek van Vlaanderen ? Onze HLN-drone kwam woensdag een kijkje nemen Didier Verbaere

16 juli 2020

12u49 0 Laarne De hele zomer lang vliegt de HLN/VTM drone boven Vlaanderen op zoek naar de warmste gemeente. Woensdag kwam het team filmen boven Laarne en Kalken.

Is Laarne de warmste gemeente van Vlaanderen. Onze drone ging alvast filmen boven een ponykamp, het strand van Kalken, aan het kasteel van Laarne en boven de Paardenmelkerij Kattenheye. De resultaten van alle warme acties zie je donderdag- of vrijdagavond in VTM Nieuws.