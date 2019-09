Inwoners van Laarne kunnen voorbeeldige chauffeurs bedanken met bord ‘control cruiser’ Didier Verbaere

27 september 2019

13u06 1 Laarne In oktober lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een grootschalige Beloofd!-campagne tegen snel rijden. De campagne zal zichtbaar zijn langs alle Vlaamse hoofdwegen, maar ook langs lokale wegen. Inwoners van Laarne kunnen deelnemen aan de actie en een control cruiser-bord ophangen in de straten waar volgens de regels gereden wordt.

Voorbeeldige chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden, verdienen een titel waar ze trots op kunnen zijn en mogen ook eens bedankt worden. Het VSV introduceert daarom de positieve term ‘control cruiser’ als naam voor de voorbeeldige automobilist. Via de borden langs snelwegen en gewestwegen in Vlaanderen, maar ook via bedankborden op huizen en in de straten van Laarne worden ze massaal bedankt.

Iedereen die mee wil doen kan een bord afhalen in het gemeentehuis bij de dienst mobiliteit en aan het raam uithangen om de automobilisten die zich wel aan de snelheidslimiet houden aan te moedigen om dit te blijven doen. Op 8 oktober 2019 organiseert de politie een nationale flitsmarathon. Dé ideale gelegenheid om in de straten waar control cruisers het meest nodig zijn extra te controleren.