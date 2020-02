Inbraakpogingen in Laarne: getuigen gezocht Didier Verbaere

07 februari 2020

In de afgelopen week werden inbraakpogingen vastgesteld in woningen in de Achterdreef en in de Schriekstraat in Laarne. Telkens werd braakschade vastgesteld aan de achterzijde van beide woningen. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie en via pz.wlw@police.belgium.eu.