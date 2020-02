Inbraak via achterraam in Brugstraat Didier Verbaere

18 februari 2020

Afgelopen weekend werd in de Brugstraat in Laarne ingebroken in een woning. In de nacht van zaterdag op zondag werd een raam achteraan geforceerd. De feiten werden zondagmiddag vastgesteld. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.