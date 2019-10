Inbraak in Vagevuurstraat : getuigen gezocht Didier Verbaere

07 oktober 2019

13u02 3

In de Vagevuurstraat in Laarne werd zaterdag tussen 11 en 16 uur ingebroken via de achterzijde van het huis. Er werden verschillende spullen gestolen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.