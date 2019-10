Illegale rave party in natuurgebied stilgelegd op bevel burgemeester Didier Verbaere

05 oktober 2019

15u11 2 Laarne In het natuurgebied de Kalkense Meersen in Laarne werd zaterdagochtend om 8 uur een illegale rave party door de politie op bevel van de burgemeester stopgezet. Er werden ook verschillende processen verbaal uitgeschreven voor tal van overtredingen op de fuif.

Ook vorig jaar werd in het gebied een soortgelijke rave (house) party georganiseerd op een privé-domein aan de rand van het gebied. Toen werd niet meteen opgetreden omdat er ook geen klachten waren en omdat de overheidsdiensten niet op de hoogte waren. De organisatie kreeg nadien wel een administratieve boete opgelegd. In mei werd een aanvraag voor zo'n fuif in openlucht geweigerd en hield de politie zelf toezicht op de naleving van het verbod. Op sociale media werd een nieuw event aangekondigd. Zonder datum. Dat event werd deze ochtend stilgelegd door de politie.