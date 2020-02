Iedereen betaalt zowat 2.000 euro voor aansluiting op riolering in Laarne Didier Verbaere

06 februari 2020

13u41 0 Laarne Voortaan geldt een uniform tarief voor de aansluiting van nieuwe woningen op de riolering in Laarne. Iedereen zal hetzelfde tarief van 2.129,60 euro worden aangerekend.

Met de invoering van het nieuwe tarief volgt de gemeente de tarieven van beheerder Riopact waar Laarne lid van is. De Watergroep en Aquafin doen de aansluitingen in de gemeente. Het nieuwe tarief geldt voor nieuwe woningen en is gebaseerd op de gemiddelde kost van een aansluiting. “Op die manier betaalt iedereen, ongeacht de technische uitvoering, hetzelfde bedrag”, zegt schepen Andy De Cock (Open Vld).

Voordien werd voor elk dossier een aparte offerte opgemaakt. Sommige bewoners betaalden toen amper 600 euro terwijl in andere dossiers een aansluiting kon oplopen tot duizenden euro. De nieuwe tarieven zijn van kracht sinds 1 januari en werden door de gemeenteraad goedgekeurd.