Hulp bij renovaties in Laarne en Wichelen en infomarkt Didier Verbaere

12 augustus 2020

16u40 0 Laarne Met de lokale renovatieprojecten willen de lokale besturen van Laarne en Wichelen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, met steun van de Vlaamse overheid en Fluvius, een helpende hand aanreiken om te BENOveren (beter renoveren).

Door beter te renoveren verhoog je niet alleen de waarde en het comfort van je woning, maar kan je bovendien ook heel wat energie – en dus euro’s – besparen. “Dankzij dit lokaal renovatieproject kan je beroep doen op persoonlijk renovatieadvies aan huis en verdere begeleiding doorheen je renovatiewerken. Voor het persoonlijk renovatieadvies aan huis wordt samengewerkt met MilieuAdviesWinkel (MAW) Gent”, zegt schepen Hilde Nobels (N-VA) van Laarne.

Een adviseur van MAW maakt tijdens een huisbezoek samen de huidige staat van je woning op en ontwikkelt een stappenplan om je woning klaar te maken voor de toekomst. Als je dit wenst, kan je vervolgens ook (gratis) deskundige begeleiding krijgen. Energiehuis BEA is hier de erkende BENOvatiecoach die zal zorgen voor de begeleiding en ontzorging van je renovatietraject. Zij gaan met jou op zoek naar aannemers, vragen offertes op en helpen je bij het aanvragen van premies.

In Wichelen kan je op 8 september terecht op een infomarkt van verschillende organisaties in het Sociaal Huis van 18 tot 21 uur. Reserveren kan in blokken via woonplus.lww@laarne.be.