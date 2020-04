Hondenlosloopweide in Kalken vroeger open door aangekondigde mooi lenteweer Didier Verbaere

02 april 2020

15u01 0 Laarne De gemeente Laarne zet haar nieuwe hondenlosloopweide aan de Uitbergsestraat vervroegd open voor baasjes en hondjes nu er mooi lenteweer is aangekondigd.

“Het aangekondigde heerlijke lenteweer zal dit weekend ongetwijfeld weer een massa volk naar onze prachtige Kalkense Meersen lokken. Gelukkig zijn er nog gebieden waar we in deze coronatijden kunnen ontspannen. Aangezien honden steeds aan de leiband moeten, openen we daarom vervroegd onze hondenlosloopweide, zodat onze trouwe viervoeters eens lekker kunnen ravotten en loslopen”, zegt Frank Janssens, Schepen van Milieu en Dierenwelzijn.

Deze weide ligt op een terrein van Agentschap Natuur en Bos in de Uitbergsestraat, op een wandelafstand van het toekomstig Natuur Educatief Centrum. ANB heeft het terrein van ongeveer een halve hectare volledig omheind en een sas met een hondenpoeppaal voorzien. “Een drollendropper”, lacht Frank.

“De gemeente wil dit terrein nog verder opsmukken en aantrekkelijker maken door onder meer een bank op tegels te plaatsen. Ook het infobord zal volledig in de stijl van de Kalkense Meersen-Donk zijn, met aan de voorzijde wat algemene informatie over ons natuurgebied en op de achterzijde het reglement van de hondenlosloopweide. Voorts krijgt de mooie foto met de wolfshonden van Carl De Keyzer opnieuw een plekje op deze locatie. Deze foto stond er al eerder ter gelegenheid van de openlucht fototentoonstelling vorig jaar”, zegt Frank.

De weide is nu reeds toegankelijk zonsopgang en zonsondergang. Uiteraard gelden hier ook de sociale afstandsregels en dienen de gebruikers van de hondenweide zich te gedragen als een ‘goede huisvader’ en als een ‘goed hondenbaasje”. De uitwerpselen dien je uiteraard zelf op te rapen en te deponeren in de hondenpoeppaal.