Hogerop Kalken organiseert online kampioenenfeestje Didier Verbaere

21 mei 2020

15u16 0 Laarne Voetbalclub Hogerop Kalken is kampioen en viert dat met een live dj-set zaterdagavond van op het A-terrein aan Kruisen. Mee feesten kan via de livestream op Facebook.

Hogerop Kalken won de periodetitel met 21 gewonnen matchen en heeft de titel beet. En dat willen ze vieren. Met een digitale pint en een kampioenenpet zal dj Nilz zaterdagavond een set spelen op het A-terrein van de club.

“HO heeft de absolute climax gemist door het stopzetten van de competitie. Geen sportieve titel op het veld. Geen explosie van vreugde. Geen historisch feestje. Daarom organiseren enkele feestvarkens een opwarmertje via de Facebookpagina van HO Kalken. Op zaterdag 23 mei zorgt dj Nilz, ons welbekend van 75 jaar HO en de fuif van HO II, voor 90 minuten lekkere ambiance. Iedereen kan in zijn eigen bubbel uit zijn en haar dak gaan. Een feestje in coronastijle. Haal nu al je drank in huis en verwittig de buren dat het er even wat luidruchtiger aan toe zal gaan”, meldt de club.

www.facebook.com/hokalken is de place to be van 19.30 tot 21 uur.