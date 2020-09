Hevige brand legt loods afvalbedrijf Algrobo in de as: “Geen asbest in het dak maar buurtbewoners worden gevraagd ramen en deuren te sluiten” Didier Verbaere en Dylan Vermeulen

12 september 2020

16u39 44

Het vuur ontstond in een loods van het bedrijf Algrobo op het bedrijventerrein aan de sporthal in Laarne. Daar wordt afval opgeslagen en dat zou volgens de verantwoordelijke van het bedrijf spontaan ontbrand zijn. Het was een getuige die de dikke rookpluim opmerkte en de brandweer alarmeerde. “We waren in de buurt aan het helpen met een verhuis toen we de zwarte rookpluim en de vlammen zagen”, vertelt Marc Declercq uit Wondelgem. Hij greep meteen naar een lans om te vermijden dat het vuur oversloeg naar de hangar van een tuinbouwer vlakbij de brandende loods.

Geen asbest

De brandweerposten van de zones Zuid-Oost en Centrum kwamen met man en macht en heel wat tankwagens ter plaatse om de vlammen vanuit verschillende hoeken te bestrijden. Er was ook bijstand vanuit de lucht van de helikopter van de federale politie. Eén loods stond in lichterlaaie maar de brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar het dak van een tweede loods. Het dak bevat na onderzoek geen asbest maar aan de buurtbewoners werd gevraagd om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. Het gemeentelijke rampenplan werd niet afgekondigd. Omstreeks 17.30 uur was de felle brand onder controle maar de brandweer zal nog een uren moeten nablussen.



