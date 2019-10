Heel Kalken team Saartje: iedereen in de bres voor 9-jarig meisje met leukemie Didier Verbaere

09 oktober 2019

14u01 0 Laarne Voetbalclub KFC Hogerop Kalken organiseert op zaterdag 12 oktober een benefiet voor Saartje De Gendt (9). Afgelopen zomer werd bij Saartje leukemie vastgesteld. Ze wordt momenteel behandeld.

Saartje is het dochtertje van Annick De Windt en Dave De Gendt en zusje van voetballertjes Mathis en Dario die beiden bij Hogerop spelen. “We willen de ouders financieel en mentaal steunen want HO Kalken is meer dan voetbal. We zijn één grote familie”, zegt Lindsay Lalmant van Team Saartje. Er loopt ook een snoepverkoop ten voordele van de familie.

“Eind augustus was Saartje vaak vermoeid, had hoofd- en keelpijn en zag ze erg bleek. We dachten dat ze een engine (keelontsteking) had want haar broertje was toen ook wat verkouden. Maar de antibiotica die de dokter voorschreef, sloeg niet aan en ze werd niet beter. We vertrouwden het niet en reden naar de spoedarts. De laatste zaterdag van augustus viel het verdict en werd leukemie vastgesteld”, zegt mama Annick De Windt.

Er werd meteen een chemo-behandeling opgestart en beenmergpuncties uitgevoerd. Er is nu ook sprake van stamceltherapie. De laatste weken waren erg zwaar voor ons gezin. De dokters verzekeren ons dat leukemie goed te behandelen is en dat ze 80 procent kans maakt op volledig herstel. Maar vaak zijn we bang dat het bij haar verkeerd zal aflopen”, zegt Annick.

Ondertussen springt Kalken wel in de bres voor het gezin. Voetbalclub Hogerop Kalken organiseert een benefiet dit weekend, er is een snoepverkoop en er worden truitjes geveild van voetballer Hans Vanaken en wielertruitjes van Greg Van Avermaet, Oliver Naesen (WK-outfit) en Edward Theuns.

“Heel Kalken springt in de bres voor ons. Dat hadden we nooit verwacht en is een enorme steun voor ons. Vrienden en buren springen binnen met eten of om de was en de strijk te doen. Er is een enorme solidariteit en het is hartverwarmend dat zoveel mensen aan ons denken”, zegt Annick.

Benefiet

Zaterdag 12 oktober is er een grote benefiet aan de voetbalterreinen van Hogerop. Vanaf 13 uur is er kinderanimatie. Om 16.30 uur speelt het 4de tegen het 6de leerjaar van de basisschool Sint-Denijs uit Kalken en om 17.15 uur is er een treffen tussen de ouders van U7 en die van U12. Iedereen is welkom. Alle inkomsten gaan naar het getroffen gezin.

Snoepjes voor Saartje

Naast deze benefiet is een andere groep vrijwilligers onder de vleugels van Team Saartje gestart met een verkoop van snoepzakjes. Een zakjes snoep kost 3 euro voor 250 gram en nu reeds te bestellen op een pre-sale op het benefiet. Ook via verschillende scholen worden de zakjes verkocht en in de herfstvakantie gaan verschillende vriendjes van Saartje en haar broers rondrijden in Kalken om de zakjes van deur tot deur te verkopen. Alle info en hulp welkom via teamsaartje@gmail.com.