Hapjes delen of partijtje biljarten in Het Vrijgeweide Didier Verbaere

31 juli 2019

12u31 62 Laarne Op Kalkendorp in Kalken openen Cédric Gacquerre (22) en Femke Triest (23) zaterdagmiddag om 12 uur hun gloednieuwe eetcafé Het Vrijgeweide. Je kan er terecht voor een frisse pint, heerlijke streekbieren en hapjes.

Femke werkte jarenlang in café De Markoen in Wichelen, maar waagt nu samen met haar vriend de sprong om een eigen zaak te starten. De jongedame uit Dendermonde vond samen met Cédric een mooi en authentiek pand in het hartje van zijn geboortedorp. “We willen in Het Vrijgeweide de nadruk leggen op samenzijn van ’s ochtends tot ’s avonds. Het wordt een zaak voor jong en oud waar je samen met vrienden een glas kan komen drinken, een partijtje biljarten of kickeren, maar ook een hapje kan eten”, zegt Femke. Ook hier ligt de nadruk op sharing. Met grote tapasborden, nacho’s of andere lekkere en wereldse hapjes.

Vernieuwd terras

Het voormalige restaurant in een authentiek interieur werd grondig opgefrist en ook de tuin werd van het woeste onkruid ontdaan en verbouwd tot een gezellig terras. Tijdens het openingsweekend zal de keuken nog gesloten blijven, maar worden er wel hapjes geserveerd aan de klanten. Er is ook happy hour en livemuziek en een dj. Het Vrijgeweide zal dagelijks open zijn van 11 tot middernacht en blijft gesloten op maandag. Op zondag kan je reserveren voor een uitgebreid ontbijtbuffet vanaf 8.30uur. Dat kan op 0496/47.74.45.