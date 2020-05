Handgels en desinfecterende producten voor alle sportclubs Didier Verbaere

26 mei 2020

15u44 4 Laarne Jethan Chemicals, een lokaal bedrijf uit Kalken, schenkt elke sportclub uit Laarne en Kalken een staterspakket met handgels en desinfecterende middelen. “Op die manier kunnen ze veilig sporten”, zegt zaakvoerder Jan Raman.

In normale tijden produceert Jethan Chemicals milieugerichte reinigingsproducten. “Een aantal weken geleden startten we ook met de productie van desinfecterende producten, om oppervlakten te reinigen, en handgels”, zegt Jan Raman. “Omdat we zelf actief sporten, willen we nu de plaatselijke sportclubs helpen om veilig te sporten.” Elke club krijgt een pakket met Alco-Jeth Gel en Alco Clean.